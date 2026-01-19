Bekräftar själv kring sin AIK-framtid – då tas beslutet

Ahmad Faqa nätade i AIK:s 3-3-match mot Degerfors i helgen.

För FD bekräftar han själv att lägret i Spanien blir avgörande kring egna framtid där han ska försöka övertyga nya tränaren José Riveiro.

– Det kan man säga faktiskt, det kan man, konstaterar mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Han har gjort två sejourer som utlånad till den isländska ligan.

Nu är Ahmad Faqa tillbaka i AIK för att stanna – eller? Han själv vet inte.

– Den frågan är svår. Jag har ett år kvar på kontraktet. Du vet själv hur fotbollen är. Det är inte bara upp till mig. Vi får se vad som händer kommande veckorna, säger 23-åringen till FotbollDirekt.

Vad vill du själv?

– Får jag chansen att spela i AIK tar jag den alla dagar i veckan. Känner jag att jag inte får den tilliten som jag bör… då kanske jag måste söka mig vidare för nya steg, nya möjligheter för att förbättra min karriär.

Konkurrensen i AIK: ”Vi har väldigt bra mittbackar”

Faqa spelade andra halvlek i lördags mot Degerfors där han efter bara ett par minuter på planen gjorde 2-2-målet i 3-3-matchen.

Till skillnad från i fjol är mittbackarna Thomas Isherwood och Benjamin Tiedemann Hansen borta, men konkurrensen är fortsatt tuff menar Faqa.

– Vi har väldigt bra mittbackar. Vi har just nu två väldigt etablerade mittbackar i ”Sotte” (Sotirios Papagiannopoulos) och ”Benko” (Filip Benkovic), men även de unga som har kommit in i (Fredrik) Nissen och Wilmer (Olofsson) är duktiga. Konkurrensen är hög, men det är så det ska vara i fotboll.

Därför blir lägret i Spanien avgörande

Papagiannopoulos och Benkovic saknades båda mot Degerfors som leddes av assisterande tränaren Morten Kalvenes efter att huvudtränare Mikkjal Thomassen nyligen fått sparken.

Om en vecka reser AIK till Spanien på träningsläger – och då kommer nya huvudtränaren José Riveiro från just Spanien att vara på plats. Det lägret blir avgörande för Faqas framtid i Gnaget då han kommer behöva imponera på Riveiro för att få vara kvar.

– Det kan säga faktiskt, det kan man, bekräftar Faqa om Spanienlägrets betydelse.