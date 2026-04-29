AIK gästas av ärkerivalen Djurgården om en dryg vecka.

Då väntas det bli storpublik hemma på Strawberry arena.

Redan efter en timme har 30 000 supportrar säkrat biljett till derbyt.

Foto: Bildbyrån

Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgården, det så kallade tvillingderbyt, är år efter år en självklar höjdpunkt inom den svenska fotbollen, och år efter år lockar jättematchen en storpublik.

I år spelas säsongens första tvillingderby på AIK:s hemmaborg Strawberry arena söndagen den 10 maj och redan nu väntas derbyt bli en publiktillställning av historiska mått. Under onsdagen släppte ”Gnaget” upp derbybiljetter till allmän försäljning – och redan efter en timme var hela 30 000 biljetter sålda.

”Trycket är enormt”, skriver Solnaklubben på sin hemsida.

Publiktillströmningen har lett till att AIK har öppnat upp Strawberry arenas tredje etage.

”Vi går mot en helt slutsåld arena”, fortsätter AIK.

Strawberry arena tar in omkring 50 000 åskådare vid full kapacitet. Efter AIK:s tre inledande hemmamatcher i allsvenskan 2026 har klubben snittat 32 453 supportrar på plats, vilket är det högsta publiksnittet i serien hittills.

Derbyt mellan AIK och Djurgården sparkas i gång klockan 14:00 söndagen den 10 maj.