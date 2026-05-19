TV: Spurs föll mot Chelsea – PL-kontraktet avgörs i sista omgången

Tottenham missade chansen att säkra nytt Premier League-kontrakt.

Förlusten mot Chelsea gör att kampen om överlevnad lever vidare in i säsongens sista omgång.

Foto: Bildbyrån

Tottenham hade möjlighet att i praktiken säkra spel i Premier League nästa säsong vid poäng borta mot Chelsea på Stamford Bridge. Men Londonderbyt slutade i stället med en 2–1-förlust.

Resultatet innebär att Spurs fortfarande är indraget i bottenstriden inför den avslutande omgången. Tottenham står på 38 poäng, medan West Ham jagar bakom på 36.

I säsongsfinalen ställs Tottenham mot Everton, samtidigt som West Ham möter Leeds. Spurs har dock ett tydligt övertag i målskillnad, där tolv mål skiljer lagen åt – något som gör att en poäng med stor sannolikhet räcker för att säkra kontraktet.