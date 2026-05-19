Uppgifter: Madjed saknas i Iraks VM-uppladdning

Montader Madjed finns med i Iraks preliminära VM-planer.

Hammarbyspelaren är inte uttagen till landslagets förberedelseläger i Spanien inför sommarens mästerskap.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys offensiva spelare Montader Madjed har tidigare valt att representera Irak på landslagsnivå, men har inte spelat någon match för nationen sedan hösten 2025.



Trots att 21-åringen ingår i Iraks större spelarunderlag inför VM ser det allt mindre sannolikt ut att han får en plats i den slutliga truppen.

Iraks förbundskapten Graham Arnold har nu presenterat en spelargrupp på 34 namn som samlas i Spanien för ett uppladdningsläger inför VM. Madjed finns dock inte med bland de uttagna spelarna, samtidigt som truppen senare kommer att minskas ytterligare inför turneringen.

Som en del av förberedelserna väntar en träningslandskamp mot Spanien den 4 juni.

Därefter inleder Irak gruppspelet i VM där Norge, Frankrike och Senegal står för motståndet.