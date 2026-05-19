Varberg tog ny seger – upp i delad serieledning

Varbergs BoIS lämnade Olympia med tre poäng efter en 3–1-vinst mot Helsingborgs IF.

Resultatet innebär att hallänningarna kliver upp i topp i superettan.

Foto: Bildbyrån

I omgångens avslutande match i superettan stod viktiga poäng på spel när Helsingborg tog emot Varberg på Olympia.

Varberg fick en drömöppning på mötet. Redan efter sju minuter höll gjorde Shanyder Borgelin ledningsmålet efter en hörnsituation, vilket gav gästerna ett tidigt övertag.

Helsingborg svarade dock innan paus. I den 29:e minuten nådde Alexander Johansson först på bollen och styrde in en avslutssituation från Jonathan Hasselqvist till kvittering.

Efter halvtidsvilan tog Varberg över kommandot. Borgelin blev återigen målskytt när han gav sitt lag ledningen för andra gången i matchen. Med några minuter kvar att spela säkrade Albin Winbo segern genom att fastställa slutresultatet till 3–1.

Segern innebär att Varberg nu toppar superettan på samma poäng som Falkenberg, medan Helsingborg ligger på nionde plats.