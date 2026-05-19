Gyökeres skriver svensk historia – första på 19(!) år
Viktor Gyökeres blev på tisdagskvällen Premier League-mästare med Arsenal.
Därmed blev han den första svensken på 19 år att vinna den engelska högstaligan.
Arsenal säkrade ligatiteln efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, vilket innebar klubbens första Premier League-guld sedan säsongen 2003/04.
För Viktor Gyökeres blev det samtidigt den första stora titeln i England. Den svenske anfallaren, som anslöt från Sporting inför säsongen, har bidragit med 14 mål och en assist på 35 ligamatcher.
27-åringen blev dessutom den första svensken sedan säsongen 2006/07 då Henrik Larsson var en del av ett Premier League-vinnande lag.
Tidigare svenska vinnare inkluderar bland andra Jesper Blomqvist, Fredrik Ljungberg och Rami Shaaban.
