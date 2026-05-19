Haaland efter missade PL-titeln: ”Kommer göra allt i min makt”

Manchester City lyckades inte besegra Bournemouth och tappade därmed chansen att vinna Premier League-titeln.

Erling Haaland var till synes besviken – men riktade direkt blicken mot nästa säsong.

Manchester City behövde ta tre poäng mot Bournemouth för att hålla liv i titelracet, men oavgjort räckte inte. Resultatet innebar att Arsenal kunde säkra ligatiteln och City fick se mästarplanerna rinna dem er händerna.

Efter matchen var en besviken Erling Haaland tydlig med känslorna kring den missade titeln.

– Självklart är jag besviken. Du jobbar hårt för att vinna Premier League. Det är verkligheten och den svider, säger han i Primes sändning och tillägger:

– Jag kommer göra allt i min makt för vi (City) att vinna Premier League nästa säsong.

På frågan om vad Manchester City saknat under säsongen pekade norrmannen på lagets egen oförmåga att avgöra matcher.

– De (Arsenal) har plockat poäng och klarat att vinna matcher helt enkelt. Vi har bara oss själva att skylla på. Vi får försöka göra om det nästa säsong.

Haaland passade även på att gratulera Arsenal och lagkaptenen Martin Ødegaard och även svensken Viktor Gyökeres till titeln – samtidigt som han skickade en hälsning inför VM.

– Grattis till Martin. Han är en fantastisk spelare, det är stort att en norrman vinner Premier League, det är helt fantastiskt. Och för svenskarna också, det är fantastiskt att han en svensk som vinner Premier League, det är historiskt. Det bådar gott inför VM. Men ja, nu får Martin prestera bra för oss i Norge också.