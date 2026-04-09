AIK lånar miljonbelopp från ”Den Svarta Massan”

AIK väntar på en utbetalning från Alexander Isaks senaste övergång.

Under tiden vill klubben låna 10 miljoner från ”Den Svarta Massan”.

”För oss vitalt”, säger AIK:s VD Fredrik Söderberg till Fotboll Sthlm.

Foto: Bildbyrån

AIK har en ersättning på totalt 33 miljoner kronor på gång. Pengarna är en del Alexander Isaks övergång från Newcastle United till Liverpool som AIK har rätt till.

Men utbetalningen dröjer till följd av att Fifa har gjort om systemet för hur solidaritetsersättningar betalas ut. AIK har därför valt att ansöka om ett lån från ”Den Svarta Massan” för att täcka upp för den försenade utbetalningen.

AIK har ansökt om att låna totalt 10 miljoner kronor.

”Det är AIK FF som ansökt om lån och det är kopplat till att FIFA Clearing House dröjer kraftigt med utbetalningar av solidaritetsersättningar. För oss vitalt i och med att föreningen har en stor ersättning från försäljningen av Alexander Isak. Totalt är det utbetalningar på 33 Mkr som vi inte vet när de kommer ske varav 75% ska tillfalla AIK FF”, skriver klubbens VD Fredrik Söderberg i ett SMS till Fotboll Sthlm.

”Den Svarta Massan” är en ekonomisk förening som finns till för att stötta AIK vid behov. Detta görs genom att AIK-supportar köper andelar i föreningen. För att AIK ska kunna låna pengar behöver en majoritet av föreningens medlemmar rösta ja till klubbens ansökan.

Senaste gången som AIK lånade pengar av ”Den Svarta Massan” var under våren 2025, då klubbens ansökte om totalt fem miljoner kronor.