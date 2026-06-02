Liverpool-ikonen har drabbats av cancer

Kenny Dalglish, 75, har drabbats av cancer.

Det meddelas via ett Instagram-inlägg.

Foto: Bildbyrån

Kenny Dalglish meddelar att han har drabbats av cancer. Han skriver att behandlingen går bra-

”Som alltid vill jag tacka den fantastiska sjukvårdspersonalen som har visat enastående omsorg och diskretion, inte bara gentemot mig utan också mot många, många andra”, skriver Dalglish.

75-åringen är en av de största ikonerna i Liverpools historia och spelade i klubben 1977 – 1990, och under åren gjorde han 515 matcher och 172 mål. Han fick även vara med med och vinna flera liga- och Europatitlar.