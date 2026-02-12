AIK meddelar minusresultat i årsbokslutet

AIK Fotboll har presenterat sitt årsbokslut för 2025.

Då står det klart att ”Gnaget” har gjort ett minusresultat på 12,5 miljoner kronor.

”Kontentan är att verksamheten inte har samma utrymme för driftunderskott under 2026”, säger ordförande Mikael Jomer i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen presenterade AIK sitt årsbokslut för 2025.

I den står det klart att AIK:s koncern landar på minus 12,5 miljoner kronor. Det innebär även att koncernens egna kapital sjunker från 66,9 till 54,4 miljoner.

Vidare presenterar klubben att intäkterna ökade från 317 till 363 miljoner kronor. Detta till stor del tack vare kvalet till Conference League under sommaren. Däremot steg även kostnaderna från 307 till 379 miljoner (72 miljoner). Således lyder rörelseresultatet -15,9 miljoner kronor.

”Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt, vilket återspeglar de utmaningar verksamheten haft under året avseende att framgångsrikt kapitalisera på investeringar i spelarkontrakt när det kommer till avkastning. Antalet attraktiva försäljningar har varit begränsad”, säger ordförande Mikael Jomer i ett uttalande och fortsätter han:

”Årets resultat belastar balansräkningen, där eget kapital i koncernen sjunker snarare än ökar, vilket varit uttalad ambition tillika mål. Kontentan är att verksamheten inte har samma utrymme för driftunderskott under 2026, utan att konsekventa steg mot en starkare balansräkning är att följa.”

Fredrik Söderberg, vd och klubbdirektör i AIK Fotboll om driftunderskottet på -60 miljoner.

”Driftsunderskottet ligger i paritet med 2024. Underskottet i relation till eget kapital är alltjämt för högt och för kommande säsong gäller ett fortsatt arbete med både kostnadsreducering och marginalförbättring, speciellt då spel i en europeisk turnering för klubbens herrlag för närvarande inte är en möjlighet”.

Transfernettot i AIK sjönk till 44,3 miljoner, jämfört med 70,9 miljoner 2024.

”Det är tydligt att en minskad spelarförsäljning är grunden till AIK Fotboll AB:s försämrade rörelseresultat 2025. Transfernettot minskar med 37,5% jämfört med 2024 vilket påverkar årets resultat negativt. Värdeutveckling av spelarkontrakt är en grundläggande del för en modern fotbollsklubb och en stor parameter i AIK Fotbolls strategi för klubbutveckling”.

