AIK:s besked: Yohanna har skadat baksida lår

Nu kommer AIK med en skadeuppdatering kring Zadok Yohanna.

Efter att ha assisterat till AIK:s 2-1-reducering mot Djurgården byttes Zadok Yohanna, mot sin vilja, ut i paus.

Detta berodde, enligt chefstränare José Riveiro, på en känning hos nigerianen.

Tre dagar efter derbyförlusten meddelar ”Gnaget”, via sin truppstatus, att 18-åringen har skadat sig i baksida lår.

”Befinner sig i rehabilitering för en skada i baksida lår. Genomför rehabilitering i gym”, skriver AIK på sin hemsida.

Huruvida megatalangen är aktuell för spel i söndagens bortamöte med Västerås SK framgår inte av klubbens kommunikation.

Utöver Yohannas skada meddelar AIK att mittbacken Sotirios Papagiannopoulos också har ådragit sig en skada i baksidan av låret och att han genomför rehabilitering i gym.