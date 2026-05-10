Yohanna: ”Jag ville spela vidare – AIK sa nej”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. Zadok Yohanna byttes ut i paus.
Efter derbyförlusten mot Djurgården tonar han ner skadan.
– Det är inget allvarligt, hade AIK tillåtit mig hade jag spelat vidare, säger nigerianen.
Han låg bakom AIK:s reducering i första halvlek, men kom aldrig ut efter pausvilan.
Zadok Yohanna byttes ut med en skada och frågan är hur allvarligt det är med 18-åringen som på rekordkort tid växt ut till Gnagets stora affischnamn? Inte speciellt allvarligt, menar han själv.
– Nej, det är inget allvarligt. De tog av mig för att de inte ville riskera något, säger Yohanna som från sidan fick se Djurgården derbyvinna med 4-2.
– Det kändes så klart väldigt dåligt att inte vara med i andra halvlek, jag ville spela hela matchen men AIK ville inte riskera något.
Kommer du spela nästa match?
– Ja, det kommer jag, helt säkert, slår Yohanna fast och fortsätter:
– Hade AIK tillåtit mig hade jag spelat vidare, men de sa nej.
Yohanna har kopplats ihop med en rad klubbar, nu senast Leipzig. Men ryktena är inget som stör 18-åringen.
– Jag vet inget själv, jag fokuserar bara på AIK, men det här ger mig bara mer självförtroende.
Den här artikeln handlar om: