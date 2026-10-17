AIK och Blåvitt delade på poängen

AIK och IFK Göteborg spelade 2–2 i klassikermötet.

AIK låg under två gånger, men Axel Kouame räddade en poäng.

Därmed har AIK nu gått sex raka matcher utan seger.

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Klassikermötet på Strawberry Arena kom igång med 40 minuters försening, efter att IFK-fans skjutit pyroteknik under uppvärmningen. När matchen väl startade var det IFK Göteborg som tog ledningen. Lånet från Djurgården, Nino Zugelj, satte 1–0 i 27:e minuten.

AIK, som saknade den avstängde huvudtränaren José Riveiro, kvitterade nio minuter senare genom ett nickmål av Diogo Tomás på en hörna.

I andra halvlek satte Taha Ayari bollen i ribban när han hade öppet mål. I stället var det Blåvitt som tog ledningen igen, när Alexander Simmelhack nickade in 2–1 efter 68 minuter. Med en kvart kvar spelade Johan Hove fram Axel Kouame, som satte kvitteringen till 2–2.

– Starkt av dem att komma tillbaka två gånger, säger TV4-experten Vicki Blommé.

Efter oavgjort ligger Blåvitt sjua och AIK nia i Allsvenskan. I nästa omgång möter AIK serieledaren IK Sirius borta, medan Blåvitt tar emot Gais i ett Göteborgsderby.