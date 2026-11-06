Klart: AIK:s guldhjälte avslutar karriären

Robin Jansson lägger skorna på hyllan efter säsongen.

Den förre AIK-backen lämnar Orlando City som klubbens rekordman.

”Ett arv skrivet i lila”, skriver klubben.

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Robin Jansson har varit lagkapten i Orlando City och har spelat där sedan han lämnade AIK 2019. Nu meddelar MLS-klubben på Instagram att 34-åringen avslutar sin karriär efter säsongen 2026.

Under åtta säsonger i Orlando har Jansson spelat flest matcher, gjort flest starter och spelat flest minuter i klubbens historia.

”Åtta säsonger av engagemang som vi alltid kommer att vara tacksamma för. För evigt ett lejon”, skriver klubben.

Beskedet kommer bara några veckor efter att Jansson opererade foten. Operationen gjorde att han missar resten av säsongen, så han har därmed troligen spelat sin sista match.

I AIK spelade mittbacken 25 allsvenska matcher, med två mål och en assist. Det viktigaste av dem kom i sista omgången 2018, när han gjorde det avgörande målet mot Kalmar som säkrade AIK:s SM-guld.