TV-guide: Så ser du Arsenal mot Hull City

På lördag väntar Premier League på Emirates Stadium när Arsenal tar emot Hull City.

Avspark är klockan 16.00 svensk tid och matchen är listad hos Viaplay Sweden och V Sport Premium.

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Tävling: Premier League

Premier League Arena: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London Datum: Lördag 7 november

Lördag 7 november Avspark: 16.00 svensk tid

På vilken kanal sänds Arsenal mot Hull City?

Sändningslistningen gäller Arsenal mot Hull City på Viaplay Sweden och V Sport Premium, som sänder lördagens Premier League-match i Sverige.

Arsenal mot Hull City – vad kan man förvänta sig?

Efter nio spelade matcher ligger Arsenal etta med 24 poäng i tabellen. Hull City ligger elva med 11 poäng. Lagen har därmed olika utgångslägen inför mötet i London.

Arsenal kommer från onsdagens 2–1-seger borta mot Slavia Prag i Champions League. Noni Madueke och Viktor Gyökeres gjorde målen, och svensken stod även för framspelningen till Maduekes mål.

Mikel Arteta var nöjd med intensiteten, tempot och tydligheten i första halvlek, men betydligt mer kritisk till spelet efter paus. Tränaren beskrev hur Arsenal blev slarvigt, tappade kontrollen och gav bort bollen, och betonade att laget hade mycket att lära av andra halvlek.

– Jag tar fullt ansvar för tappet i andra halvlek, sade Arteta efter matchen.

Hull spelade senast 2–2 hemma mot Ipswich Town den 31 oktober och har nu gått sju raka ligamatcher utan seger. Tim Iroegbunam och Oli McBurnie vände underläge till ledning innan Ipswich kvitterade.

Sergej Jakirović pekade ut Ipswichs överbelastning på mittfältet som Hulls största problem före paus.

– I halvtid ändrade vi systemet och började bli mycket mer aggressiva och framåtlutade som lag, sade Jakirović.

På Emirates ställs Arsenals starkare tabelläge mot Hulls jakt på en efterlängtad ligaseger. För hemmalaget blir det också en fråga om att behålla kontrollen bättre än efter paus i Prag.

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