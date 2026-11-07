TV-guide: Så ser du Leeds mot Tottenham

Amazon Prime Video sänder lördagens Premier League-möte mellan Leeds United och Tottenham Hotspur i Sverige.

Här är uppgifterna om spelplats, datum och avspark.

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Match: Leeds United–Tottenham Hotspur

Leeds United–Tottenham Hotspur Arena: Elland Road, Leeds

Elland Road, Leeds Datum: Lördag 7 november

Lördag 7 november Avspark: Kl. 13.30 svensk tid

Kl. 13.30 svensk tid Sänds på: Amazon Prime Video

Var kan jag se Leeds mot Tottenham?

Premier League-matchen mellan Leeds United och Tottenham Hotspur visas av Amazon Prime Video för svenska tittare.

Leeds mot Tottenham – vad kan man förvänta sig?

Leeds kommer från en 0–2-förlust borta mot Bournemouth den 31 oktober. Tottenham vann samma dag med 2–0 hemma mot Crystal Palace och går därmed in i mötet med ett bättre resultat i ryggen.

Hemma har Leeds däremot ännu inte förlorat i Premier League den här säsongen. En seger och tre oavgjorda på fyra matcher ger hemmalaget något att bygga vidare på efter nederlaget senast.

Leeds-tränaren Daniel Farke kommenterade inför mötet Tottenhams offensiva kvalitet:

– Man behöver inte tala om deras kvalitet, särskilt offensivt när man ser vad de kan spendera. De har alla möjligheter att slåss om Europaplatser, men vi vill minska deras chanser på lördagen, sade Farke på presskonferensen inför matchen.

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