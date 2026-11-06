Hotet: Spanien kan dra sig ur VM 2030

Spanien kan lämna värdskapet för VM 2030 om finalen spelas i Marocko.

Det hotar Alberto Núñez Feijóo, som kan bli landets nästa premiärminister.

– Finalen ska spelas i Spanien, säger han.

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VM 2030 ska arrangeras av Spanien, Marocko och Portugal, med de tre första matcherna i Sydamerika. Var finalen ska spelas är ännu inte bestämt. Det planerade Hassan II-stadion i Casablanca, med plats för 115 000 åskådare, ses som en stark kandidat, men även Santiago Bernabéu och Camp Nou vill ha finalen.

Nu har frågan blivit politisk. Alberto Núñez Feijóo, ledare för det konservativa Partido Popular, säger i tv-programmet El Chiringuito att han kommer att dra tillbaka statens stöd till turneringen om han blir premiärminister och finalen hamnar i Marocko.

– Finalen ska spelas där det är rättvist och lämpligt, där det är odiskutabelt: i Spanien. Om Spanien inte arrangerar finalen ska landet inte delta i organisationen av turneringen, säger han.

Feijóo pekar på att Spanien och Portugal var de ursprungliga värdländerna och att Marocko bjöds in senare. Han lyfter också fram Spaniens framgångar, eftersom landet är regerande världsmästare på både herr- och damsidan.

Utspelet kommer i ett läge med spända relationer mellan Spanien och Marocko. I juli tog sig ett stort antal migranter från Marocko in i den spanska staden Ceuta, och regeringens gränspolitik har sedan dess kritiserats av oppositionen.

Spanien håller parlamentsval den 29 november, där Feijóo och sittande premiärministern Pedro Sánchez är de två huvudkandidaterna. Enligt nuvarande plan ska VM-matcher spelas på elva arenor i Spanien, sex i Marocko och tre i Portugal.