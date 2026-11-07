TV-guide: Så ser du Örgryte IS–Västerås SK

Lördagen den 7 november tar Örgryte IS emot Västerås SK på Gamla Ullevi i Göteborg.

Avspark är klockan 17.30.

Foto: Bildbyrån

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Örgryte IS–Västerås SK i Allsvenskan visas på TV4 Sport Live 2 och TV4 Play. Här är sändningsuppgifterna och en kort koll på lagens senaste matcher.

Match: Örgryte IS–Västerås SK

Örgryte IS–Västerås SK Tävling: Allsvenskan 2026

Allsvenskan 2026 Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Gamla Ullevi, Göteborg Datum: 7 november

7 november Avspark: 17.30 svensk tid

17.30 svensk tid Sändning: TV4 Sport Live 2 och TV4 Play

Var kan jag se Örgryte IS mot Västerås SK?

TV4 Sport Live 2 och TV4 Play visar matchen i Sverige.

Örgryte IS mot Västerås SK – vad kan man förvänta sig?

Två raka förluster för Örgryte, två raka segrar för Västerås. De senaste allsvenska resultaten ger gästerna ett bättre utgångsläge formmässigt inför lördagens möte.

Örgryte fick lämna Borås utan poäng söndagen den 1 november, trots att Tobias Sana gav laget ledningen mot Elfsborg i den 52:a minuten. Hemmalaget kvitterade i den 65:e minuten och avgjorde sedan på stopptid (90+3). Därmed blev det en tung 1–2-förlust för Öis.

Västerås vann samma dag med 1–0 hemma mot Brommapojkarna. Jens Magnusson gjorde matchens enda mål i den 77:e minuten och säkrade ytterligare tre poäng.

Även lagens senaste inbördes möte slutade med seger för Västerås, som vann med 2–0 den 24 juli.

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