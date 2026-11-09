AIK-ordföranden kliver av direkt: ”Laget före jaget”

AIK:s ordförande Mikael Jomer lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Valberedningen tänker inte nominera honom för omval.

”Det beskedet respekterar jag”, skriver han.

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I ett uttalande meddelar AIK att Mikael Jomer lämnar ordförandeposten i både föreningen och AIK Fotboll AB från och med i dag, den 9 november. Bakgrunden är att valberedningen och nomineringskommittén inte tänker föreslå honom för omval.

”Valberedningen och nomineringskommittén har meddelat att de inte avser att nominera mig för omval vid kommande årsmöte och bolagsstämma. Det beskedet respekterar jag. Föreningsdemokratin är en grundbult i AIK – och större än varje enskilt förtroendeuppdrag”, skriver Jomer.

I stället för att sitta kvar till årsmötet väljer han att kliva av direkt, med tanke på de beslut som väntar.

”De kvarvarande veckorna och månaderna väntar viktiga beslut kring budget, verksamhetsplanering och långsiktig strategi – beslut som formar AIK Fotboll långt bortom nästa årsmöte. Jag anser därför att det är rätt att redan nu låta de styrelsekollegor som har längre mandat leda det arbetet tillsammans med Christer (Abrahamsson) och verksamheten. Laget före jaget. Emblemet på bröstet går alltid före namnet på ryggen.”

Han lovar också att finnas kvar som stöd.

”AIK:s bästa har alltid varit min utgångspunkt och det gäller självklart även nu. Jag kommer att finnas tillgänglig för Christer, verksamheten och styrelsen för att säkerställa en så bra överlämning som möjligt. Mitt engagemang för AIK upphör inte med ett formellt uppdrag.”

Vice ordföranden Andreas Sand tar över som ordförande fram till nästa årsmöte och årsstämma.

Jomer blev ordförande 2024, som efterträdare till Robert Falck. Tidigare har han haft förtroendeuppdrag både i AIK och i den ekonomiska föreningen Den Svarta Massan, som stöttar klubben.