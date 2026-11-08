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Foto: Bildbyrån

TV-guide: Så ser du Kalmar FF mot IK Sirius

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Redaktionen
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På söndag den 8 november tar Kalmar FF emot IK Sirius i Allsvenskan på Guldfågeln Arena i Kalmar.
Avspark är klockan 16.30

Foto: Bildbyrån

Här är match- och sändningsuppgifterna inför mötet:

  • Match: Kalmar FF–IK Sirius
  • Tävling: Allsvenskan 2026
  • Arena: Guldfågeln Arena, Kalmar
  • Datum: Söndag 8 november
  • Avspark: 16.30 svensk tid
  • TV-kanal: TV4 Fotboll
  • Streaming: TV4 Play

Var kan jag se Kalmar FF mot IK Sirius?

Kalmar FF mot IK Sirius visas på TV4 Fotboll i Sverige. För dig som vill streama mötet är det TV4 Play som gäller.

Kalmar FF mot IK Sirius – vad kan man förvänta sig?

I tabellen efter 27 spelade matcher är Sirius etta med 58 poäng, medan Kalmar FF ligger på trettonde plats med 23 poäng.

Sirius kommer från en 2–0-seger hemma mot Halmstads BK den 3 november. Kalmar tog i sin senaste match en poäng genom 0–0 borta mot Mjällby den 2 november.

När lagen möttes den 2 maj vann Sirius med 3–2. Nu återstår att se om Kalmar kan ta revansch på hemmaplan.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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