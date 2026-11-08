Inför matchen: Ipswich–Bournemouth

Ipswich tar emot Bournemouth på Portman Road i Premier League.

Avspark sker söndagen den 8 november 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Ipswich–Bournemouth: Matchöversikt

Ipswich välkomnar ett av Premier Leagues formstarkaste lag till Portman Road när den tionde omgången av den engelska högstaligan ska spelas. Nykomlingen har fått en respektabel start på tillvaron i högsta divisionen och samlat ihop elva poäng på de nio inledande matcherna.

Gary O’Neils Ipswich har dock haft svårt att omvandla jämna prestationer till segrar. Laget har gått segerlöst från sina tre senaste ligamatcher och har ännu inte hållit nollan under säsongen. På nio matcher har laget släppt in 18 mål.

För Bournemouth är situationen en helt annan. The Cherries har vunnit sex raka matcher i alla tävlingar och hållit nollan i samtliga segrar.

Marco Roses lag har även tagit tre raka segrar i Premier League. Senast besegrades Leeds med 2–0. De imponerande resultaten har lyft laget till åttonde plats i tabellen, endast en poäng före den kommande motståndaren.

Det bäddar för en intressant drabbning mellan två lag med olika förutsättningar och formkurvor. Ipswich har chansen att gå om Bournemouth vid seger, medan gästerna vill förlänga sin segersvit och stärka sin position på den övre halvan av tabellen.

Taktisk analys – vad kan vi förvänta oss?

De båda klubbarna har haft helt olika framgångar i försvarsspelet den här säsongen. Ipswich har släppt in 18 mål på nio Premier League-matcher, medan Bournemouth har etablerat sig som ett av ligans mest effektiva lag utan boll.

Statistiken visar tydligt skillnaden mellan lagen. Ipswich har tillåtit motståndarna att skapa chanser motsvarande 16,95 förväntade insläppta mål (xGA), vilket är den näst sämsta siffran i ligan. Bournemouth har samtidigt en xGA på endast 10,05, vilket är det fjärde bästa resultatet i Premier League.

Marco Roses lag är särskilt farligt i sitt höga presspel. Deras aggressiva återerövringspress och förmåga att vinna tillbaka bollen högt upp i planen kan skapa stora problem för ett Ipswich-försvar som haft svårt att stå emot motståndarnas anfall.

Bournemouth har dessutom varit exceptionellt effektivt under matchernas första 45 minuter. Gästerna snittar ett mål i första halvlek per Premier League-match. På bortaplan stiger siffran till 1,25 mål.

Ipswich har å andra sidan släppt in mål före halvtid i sju av sina nio ligamatcher. Hemmalagets defensiva sårbarhet kan bli särskilt kostsam mot ett motstånd som regelbundet skapar problem för sina motståndare under matchinledningarna.

Samtidigt har hemmalaget offensiva kvaliteter. Gary O’Neil föredrar ett direkt och vertikalt omställningsspel, vilket har hjälpt Ipswich att göra mål i var och en av sina fyra senaste ligamatcher.

Inbördes möten

Historiskt sett har Ipswich ett litet övertag i mötena mellan lagen. Klubbarna har ställts mot varandra vid 40 tillfällen. The Tractor Boys har vunnit 15 matcher, jämfört med Bournemouths tolv. Resterande 13 möten har slutat oavgjort.

De senaste mötena har dock varit jämna. Båda lagen har vunnit en match vardera under de fem senaste inbördes mötena, medan de övriga tre har slutat oavgjort.

Senast lagen möttes var under Premier League-säsongen 2024/25. Då tog Ipswich en imponerande bortaseger med 2–1 i april. Nathan Broadhead och Liam Delap gjorde målen för hemmalaget, medan Evanilson nätade för Bournemouth.

Tidigare under samma säsong hade Bournemouth vunnit med 2–1 på Portman Road, vilket visar att laget även kan ta positiva resultat på den här arenan.

En intressant detalj är att det ofta blir mål när lagen möts. Båda lagen har gjort mål i de fem senaste inbördes mötena, som tillsammans har bjudit på ett snitt på 3,2 mål per match.

Ipswich–Bournemouth: Truppnyheter och förväntade startelvor

Ipswich tar emot Bournemouth på Portman Road i en viktig Premier League-match.

Här är allt du behöver veta inför mötet.

Ipswich har en relativt intakt startelva att tillgå, trots att två mittfältare fortsatt saknas. Gary O’Neil väntas behålla stora delar av laget som spelade 2–2 borta mot Hull i den senaste ligamatchen.

Hemmalaget har visat upp en lovande offensiv, men försvarsorganisationen är fortfarande lagets största problem. Ipswich har släppt in mål i samtliga ligamatcher den här säsongen. Förmågan att hantera Bournemouths rörelsemönster i den sista tredjedelen kommer därför att bli avgörande.

För Bournemouth innebär matchbelastningen en extra utmaning. Marco Roses lag har spelat både nationellt och ute i Europa, där åtagandena i Europa League bidrar till ett redan intensivt spelschema.

Gästerna saknar också flera spelare, men de senaste resultaten tyder på att Rose har lyckats anpassa laget till kraven som kommer med Europaspel.

Ipswich: Truppstatus och förväntad startelva

Hemmalaget går in i matchen med majoriteten av sina ordinarie startspelare tillgängliga, i ett försök att bryta den tre matcher långa sviten utan seger.

Mittfältarna Sasa Lukic och Jack Taylor saknas båda, vilket begränsar Gary O’Neils alternativ centralt på planen. I övrigt väntas Ipswich ställa upp med en välbekant startelva.

Mycket kommer att hänga på de offensiva bidragen från Abdul Fatawu, Julio Enciso och Jaden Philogene, som väntas understödja lagets ensamma anfallare.

Förväntad startelva, Ipswich (4–2–3–1): En direkt och offensivt inriktad formation som är utformad för att utnyttja ytor i omställningsspelet. De tre offensiva mittfältarna ska understödja den centrala anfallaren och skapa möjligheter från kanterna.

Walton – Ouattara, Diop, O’Shea, Davis – Florentino, Palacios – Fatawu, Enciso, Philogene – Emersonn.

Bournemouth: Truppstatus och förväntad startelva

Gästerna reser till Portman Road med en strålande formkurva, även om flera spelare fortsatt saknas på grund av skador.

Mittfältaren Alex Scott är det mest framträdande avbräcket. Hans frånvaro begränsar Marco Roses alternativ centralt på mittfältet. Tyler Adams och Ryan Christie har dock bildat ett effektivt partnerskap under tiden som Scott varit borta.

Veljko Milosavljevic, Julián Araujo, Juanlu och Alex Toth saknas också för gästerna.

Trots avbräcken har Bournemouth varit stabilt under de senaste veckorna. Lagets tre raka Premier League-segrar har resulterat i sju gjorda mål utan att släppa in något, vilket visar på effektiviteten i båda riktningarna.

Förväntad startelva, Bournemouth (4–2–3–1): En dynamisk formation med högt presspel, där mittfältsparet bidrar med defensiv stabilitet samtidigt som de offensiva spelarna försöker utnyttja Ipswichs svagheter genom snabba omställningar och rörelser mellan lagdelarna.

Petrović – Smith, António Silva, Hill, Truffert – Adams, Christie – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.

Superdatorns prognos: Ipswich–Bournemouth

Här är allt du behöver veta innan vi presenterar BETSiE-simuleringens prognos.

Matchen bjuder på en intressant kombination. Bournemouth kommer till mötet med en exceptionell form och har vunnit sex raka tävlingsmatcher. Laget har dessutom etablerat sig bland Premier Leagues starkaste utifrån den underliggande prestationsstatistiken.

Marco Roses lag har skapat chanser motsvarande 15,94 förväntade mål (xG) under de nio inledande ligamatcherna. Det är den tredje högsta siffran i divisionen. Bournemouth har dessutom haft ett högre xG än motståndarna i sju av dessa nio matcher.

Ipswich har å andra sidan visat prov på motståndskraft på Portman Road. The Tractor Boys har endast förlorat en av sina fyra hemmamatcher i Premier League den här säsongen och har besegrat Sunderland och Fulham.

Spelare som Evanilson och Justin Kluivert besitter den offensiva kvalitet som krävs för att utnyttja Ipswichs svagheter, inte minst med tanke på Bournemouths imponerande målskörd i första halvlek.

Du kan läsa mer om mötet mellan Ipswich och Bournemouth här. Där hittar du även ytterligare information om lagens truppstatus och förväntade startelvor.

Med Bournemouths strålande form ställd mot Ipswichs hemmafördel och gästernas intensiva spelschema med Europaspel riktas nu blickarna mot den avancerade statistiska modellen.

Frågan är om hemmalaget kan dra nytta av Bournemouths tuffa matchbelastning eller om gästernas starkare underliggande siffror till slut blir avgörande.

20 000 simuleringar: Här är vinnaren

Vår superdator BETSiE har genomfört 20 000 simuleringar av matchen för att ta fram en så träffsäker prognos som möjligt. Modellen tar hänsyn till en rad olika faktorer när den beräknar det potentiella slutresultatet.

Den analyserar lagens aktuella form, historiska prestationer samt offensiva och defensiva styrkor. Även hemmaplansfördel, spelarkvalitet och underliggande statistiska nyckeltal vägs in i beräkningarna.

De förväntade målen talar till gästernas fördel. Bournemouth väntas göra 1,90 mål, jämfört med Ipswichs 1,20. Det ger ett sammanlagt förväntat målsnitt på 3,10, vilket talar för en underhållande tillställning på Portman Road.

Modellen räknar med att Ipswich kommer att skapa egna målchanser, trots att Bournemouth är favorit på förhand. Hemmalagets prognostiserade 1,20 mål speglar ett lag som har lyckats göra mål kontinuerligt trots sina defensiva problem.

Det sammanlagda målsnittet på 3,10 är intressant med tanke på lagens senaste målproduktion. Sex av Ipswichs nio ligamatcher har innehållit minst tre mål. Detsamma gäller samtliga av Bournemouths bortamatcher i Premier League den här säsongen.

Simuleringarna pekar därmed mot en potentiellt målrik match, där Bournemouth har ett övertag när det gäller den förväntade offensiva produktionen.

Även om Ipswichs hemmafördel och Bournemouths Europaspel kan påverka resultatet, talar BETSiE:s prognos för att gästerna kommer att skapa fler farliga målchanser och förlänga sin imponerande segersvit.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.