AIK rånas på mål i derbyt: ”Helt fel”

AIK såg ut att ha kvitterat i första halvlek.

Men Kevin Fillings mål dömdes bort för offside.

– Det är helt feldömt, säger experten Irma Helin Zibanejad i TV4:s sändning.

Derbyt mellan AIK och Djurgården fick en målrik inledning. Dif tog en 2-0-ledning efter 16 minuter.

I den 22:a minuten reducerade Kevin Filling för AIK och en stund senare såg han ut att bli tvåmålsskytt. AIK-talangen var påpasslig när Axel Kouame avlossade ett skott som tog i stolpen. Filling kunde peta in bollen i öppet mål – men målet dömdes bort för offside.

När reprisbilderna visades stod Filling klart och tydligt i onside-position.

– Det är ju nästan en meter onside, säger TV4-kommentatorn Niklas Jarelind.

Experten Irma Helin Zibanejad är kritisk till domslutet.

– Det är helt feldömt, säger hon i TV4:s sändning.

