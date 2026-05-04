AIK svarar samarbetsklubben: ”Vill ha fler minuter”

Bara en AIK-spelare har fått speltid i samarbetsklubben Enköping.

Nu svarar ”Gnaget” på den uppmärksammade situationen.

– Jag skulle ha velat ha lite fler minuter för vissa spelare, men jag är säker på att vi kommer att se de minuterna snart, säger Miika Takkula, rekryteringschef i AIK.

Sedan i fjol ingår AIK ett så kallat fotbollsutvecklande föreningssamarbete med ettan-klubben Enköpings SK. Liknande samarbeten har blivit allt vanligare inom svensk fotboll under de senaste åren, med Hammarbys farmarlag HTFF som det tydligaste exemplet, och tillåter spelare att placeras i en samarbetsklubb i syfte att få kontinuerligt matchspel och erfarenhet, samtidigt som spelaren tillhör moderklubbens verksamhet.

Under fjolåret fick ”Gnaget”-spelare som Stanley Wilson, Kevin Filling och Linus Järeteg speltid i ESK i ettan norra, men i år har speltiden för unga AIK-talanger varit minst sagt begränsad, något som har blivit en snackis i svartgula supporterled.