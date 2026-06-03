Jagas av flera giganter: ”Jag vill spela för en storklubb”

RB Leipzigs Yan Diomande ryktas vara aktuell för flera storklubbar.

Nu berättar han själv att han har för avsikt att testa vingarna i en ny miljö.

– Alla har ambitioner, och varje dag vill man nå högre, säger han till franska So Foot.

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Yan Diomande, 19, har gjort stort succé i tyska RB Leipzig under den gångna säsongen vilket har lett till ett mycket stort intresse för honom.

Bland alla de klubbar som uppges vara intresserade av ivorianen sticker Liverpool, Paris Saint-Germain och Bayern München ut.

Så sent som i går, tisdag, gjorde uppgifter från Foot Mercato gällande att talangen själv gett grönt ljus till en PSG-flytt i en övergång som kan bli värd över 100 miljoner euro – vilket är norr om en miljard kronor. Däremot behöver det nödvändigtvis inte vara korrekt, enligt spelaren själv.

– Det verkar så, men jag vet inte om alla har råd med den typen av pengar, berättar han för So Foot och fortsätter:

– Jag tänker inte säga Paris, Liverpool eller Real Madrid, men det vore en bra idé att spela för stora klubbar. Alla har ambitioner, och varje dag vill man nå högre. Så var det i Leganés och nu är jag en Leipzig-spelare, och… jag tänker inte dölja mina önskningar eller drömmar. Jag vill spela för en storklubb, såklart, konstaterar han.

Kring prislappen, som kan göra honom till RB Leipzigs dyraste försäljning någonsin, säger han:

– Det är vad jag har hört också.