AIK-tränaren hyllar rivalen inför derbyt: “Väldigt imponerad av Djurgården”

SOLNA. Fart och offensiv x-faktor.

Det är något som AIK måste se upp med i derbyt mot ärkerivalen Djurgården.

– Den kommer att utmana oss, säger AIK-tränaren Mikkjal Thomassen på fredagens pressträff.

Video Mikkjal inför premiären 2025: ”Vi ska attackera ligan”

På söndag drabbar två av svensk fotbolls största klubbar samman när Djurgården tar emot ärkerivalen AIK hemma på 3Arena. Under fredagen genomförde “Gnaget” sin sista öppna träning inför det heta derbyt, och tränare Mikkjal Thomassen var nöjd med det han såg från sin serieledande spelartrupp.

– Alla är redo för match och vi ser en Taha (Ayari) som är väldigt nära. Det har varit en fråga om han skulle vara med i matchtruppen, säger han på pressträffen på Karlberg.

Han fortsätter:

– Ben (Benjamin Tiedeman Hansen) har tränat på och är redo för att vara med i matchtruppen igen.

Är han redo för spel?

– Ja. Inte för en hel match men han kan spela kanske uppemot en halvtimme.

För motståndet Djurgården blir söndagens derby den andra matchen på fyra dagar, efter Conference League-semin mot Chelsea i torsdags. Den färöiske tränaren tror däremot inte att det kommer att påverka matchbilden i någon större utsträckning.

– Jag tror inte att det gör något som helst. Jag tror att det blir en intensiv match och ett spännande derby. Vi lägger noll energi på något annat än oss själva. Vi gjorde vår bästa match mot Elfsborg efter att vi hade spelat två matcher, inte bara en, på samma tid som de har gjort nu. Jag har ingen tro på att det påverkar alls, säger Thomassen.

“Blåränderna” kom i från torsdagens semifinal med en 3–1-förlust efter att Isak Alemayehu reducerat sent mot Chelsea.

– Det var en väldigt intressant match. I de bra perioderna var jag väldigt imponerad av Djurgården. Det var kul att se. Jag tycker att det är mycket positivt för svensk fotboll.

AIK-tränaren tillägger:

– Jag tycker att det var kul att se Djurgårdens mindset. De visade inte en överdriven respekt för Chelsea och det gillar jag.

“Vi är förberedda”

När AIK-tränaren får frågan om vad de svartgula måste se upp med på söndag är han tydlig med att Djurgården besitter en spets offensivt:

– Vi är förberedda på den farten och x-faktorn som de har på topp. Den kommer att utmana oss. Sedan spelar de med en spelare som “hänger” för att kunna kontra när motståndaren anfaller, och det är en utmaning som man måste hantera, säger Thomassen.

Trots det har elfteplacerade Djurgården haft det trögt med målskyttet under den allsvenska säsongsinledningen. Stockholmslaget har enbart fått till två fullträffar på fem omgångar, vilket är lägst antal gjorda mål i hela serien. Samtidigt har “Gnaget” bara släppt till fyra mål bakåt, något som bara överträffas av just Dif.

– Jag har fått det förklarat för mig att ett derby i Stockholm är fullständigt oberoende av resten av världen. Jag tycker att Djurgården har gjort ganska bra prestationer, de har varit lite påverkade av skador och har mött bra motstånd. Det är en kontext man måste ta med. Vi förväntar oss en tuff och svår match mot Djurgården, där två lag spänner bågen med allt vad de har och sedan får vi se vem som är bäst för dagen.

Mikkjal Thomassen betonar att det mentala kommer att bli viktigt, inte bara på söndag, men under hela säsongen.

– En sak du jobbar med varje dag och varje vecka är att säkerställa att gruppen är på ett bra ställe mentalt. Vi tänker väldigt mycket att det handlar om oss själva. Vi vill vara en 100 procentig klubb, inte att sänka våra förväntningar på oss själva, aldrig ta genvägar eller ta den lätta vägen. Det är en kultur vi försöker skapa. Det är något vi fokuserar på enormt mycket, det mentala är en hög prioritet för oss.

“Det är en hög prioritet”

Ett av AIK:s stora utropstecken under säsongsstarten har varit John Guidetti. Anfallaren har stått för ett gäng riktigt fina prestationer, och i 2–0-segern mot IF Elfsborg senast var Guidetti matchens bästa spelare. Den 33-åriga AIK-anfallaren har dock dragits med en hel del skador under den senaste tiden och under fredagen tränade Guidetti bara halva träningen med laget. Det ska dock inte stoppa honom från spel på söndag, meddelar Thomassen.

– Vårt mål är att John ska hålla över en hel säsong och bli bättre hela tiden, och inte få något bakslag. Det är en uppgift som är svår men som vi prioriterar väldigt, väldigt högt. Vi tycker att vi är på en bra väg, säger han och fortsätter:

– Jag sa till John för några dagar sedan att jag förväntar mig att vi kan lägga till några procent till relativt enkelt. Han är på samma ställe mentalt. Vi hoppas att han ska bli bättre och bättre över säsongen.

Derbyt mellan Djurgården och AIK startar klockan 14:00 på söndag den 4 maj.