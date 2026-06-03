Uppgifter: Sage efterträder Glasner i Crystal Palace

Oliver Glasner tackade nyligen för sig i Crystal Palace.

Nu närmar sig Pierre Sage rollen som huvudtränare i Premier League-klubben, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Så sent som förra veckan vann Crystal Palace Europa Conference League efter finalseger mot spanska Rayo Vallecano.

Detta var även det sista som huvudtränaren Oliver Glasner gjorde med klubben.

Nu letar Premier League-klubben efter ersättaren till österrikaren. Denna verkar de ha funnit i den franska fotbollen.

Sedan sommaren 2025 har fransmannen Pierre Sage tränat Lens, som i år slutade på en andraplats i Ligue 1 och därför kvalificerade sig för Champions League-spel nästa säsong.

Då kan man dock få klara sig utan Sage, som nu närmar sig en överenskommelse med Crystal Palace. Endast detaljer uppges kvartstå innan 47-åringen kritar på för London-klubben.