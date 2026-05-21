Beskedet: Dif-stjärnorna kallade till landslagssamling

Djurgården ställs mot BP innan det blir sommaruppehåll.

Då kommer Miro Tenho och Adam Ståhl att ansluta till det finska landslaget.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan närmar sig sommaruppehåll till följd av VM i USA, Kanada och Mexiko.

Nu har Finland presenterat sin trupp inför uppehållet. ”Berguvarna” har inte kvalificerat till världsmästerskapet utan kommer att spela träningslandskamper mot Tyskland och Ungern.

I förbundskapten Jacob Friis trupp finns Djurgårdens kapten Adam Ståhl och mittbacken Miro Tenho. Dessutom har Mjällbys Tony Miettinen kallats in.

Ståhl har gjort sju landskamper för Finland och Tenho 13. Miettinen debuterade för det finska landslaget tidigare i år och noteras för två landskamper.

Värt att notera är att landslagsstaben stärks upp av den tidigare Hammarby-tränaren Ábel Lorincz. Ungraren har ett förflutet som bland annat analytiker och assisterande tränare i Bajen.

Finlands matcher mot Tyskland och Ungern spelas den 31 maj och den 5 juni.