”Har inget emot honom – ska inte behöva kommentera det”

Miro Tenho är tydlig etta i Jani Honkavaaras mittbackshierarki.

I derbyt mot Hammarby nyligen fick han dock en gliring av Paulos Abraham – som finländaren nu svarar på.

– Jag har inget emot honom, jag tycker inte det inte är något ont blod mellan oss och jag ska inte ens behöva kommentera det, säger finländaren till FotbollDirekt.

”Han var grinig på det mesta i dag. Det passar honom bättre än vad det gör mig, det kanske var en taktik från hans sida inför matchen. När vi får fart på bollen blir det svårare för honom.

Blir vi rättvända mot deras backlinje blir det svårare. Det här gruffandet passar honom bättre. Han är ju stor och stark”.

Paulos Abraham var irriterad efter derbyt mellan Djurgården och Hammarby i slutet av april månad.

Det hela handlade om dusterna på planen med Djurgårdens storväxta mittback Miro Tenho.

– Jag läste det där. Jag var inte arg på honom utan jag tycker vi hade bra kamper på planen. Jag vet inte varför han störde sig på det, men det är mycket känslor. Han tyckte att jag klagade till domaren över duellerna med honom, men det gjorde jag inte. Jag tycker inte det är något ont blod mellan oss, säger Tenho till FD om Abrahams utspel.

Mellan raderna kan man tolka det som att Abraham tycker du gynnas av så mycket fysiskt och grinigt spel som möjligt?

– Jag gillar själv inte att se mig så utan jag gillar att spela bollen med fötterna också. Jag vet inte, jag tycker inte ens jag ska behöva kommentera det men klart att jag i jämförelse med honom är mer fysisk i spelet. Jag har i alla fall inget emot honom, inte alls.

Sticker ut i Djurgården: ”Fråga Jani varför det blivit så”

Tenho kom till Djurgården 2024 och har i årets blårandiga upplaga varit dundergiven av sin finska landsman tillika huvudtränare Jani Honkavaara.

31-åringen har spelat samtliga åtta allsvenska matcher, alla dessutom i 90 minuter. Jämför man det med de andra mittbackarna i Dif är det en rejäl kontrast.

Mikael Marqués har gjort fyra starter i mittförsvaret, Jacob Une tre och Leon Hien en.

– Du får fråga Jani varför det blivit så, men jag tycker själv att jag gjort det bra. Jag gör min grej och hoppas fortsatt vara med i elvan. Är jag plötsligt inte det är det bara att träna ännu hårdare. Tråkigt svar, men så är det, säger Tenho.

Skiljer det något att spela med Marqués kontra Une?

– Klart det alltid är skillnader. Marqués är väldigt fysisk och man kan lita på att han kan hantera stora ytor med sin snabbhet och styrka. Une har jag spelat väldigt mycket med under flera år och kommunikationen är därför enklare, vi vet hur vi spelar och jobbar tillsammans.

Tycker du det är bra att variera mittbackspartner eller föredrar du att spela med samma hela tiden?

– Nu har jag gjort en match ihop med Leon också. Men för egen del spelar det ingen roll. Kanske att det för laget är bättre att spela med samma, men jag tycker vi gjort det bra i defensiven oavsett vilka som spelat och för mig kvittar det vem jag spelar med.