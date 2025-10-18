AIK:s derbynyckel: ”Elva spelare som gör det tillsammans”

Stockholmsderby med mycket på spel i toppen av tabellen.

Då gäller det att hålla sig till matchplanen enligt Erik Flataker.

– Vi har analyserat dem lite nu och lagt upp en plan för hur vi ska gå in i matchen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Imorgon smäller det i Stockholm. Toppmöte och derby på 3 arena.

Hammarby tar emot AIK och det är en taggad Erik Flataker som FotbollDirekt pratat med inför morgondagens drabbning.

Hur känns det inför derbyt?

– Det är spänning, glädje och lite nerver i spel. Det är en stor match som vi är tvungna att vinna. Det blir bra, säger Erik Flataker till FotbollDirekt.

Den unge norrmannen som hämtades in i somras har hunnit med att göra ett derbyframträdande för AIK, de kom mot Djurgården i mitten av augusti.

Imorgon är det första gången som hans ställs mot AIK:s andra Stockholmsrival, Hammarby, det är även norrmannens första bortaderby i Gnaget.

– Det blir spännande. Förra derbyt var på hemmaplan, nu ska vi bort och spela på deras hemmaplan. Det är skönt att veta att man har bra supportrar i ryggen även om vi ska spela bort. Det blir en bra match.

Hur mycket har lagkamraterna förberett dig kring vad du kan förvänta dig på deras hemmaplan?

– De har sagt att det är bra tryck där, bra stämning. Man kanske får en kommentar om man tar ett inkast eller någonting liknande. Det är bara att vara förberedd mentalt och visa att man är starkare. Att stänga ute det som sker på utsidan och ha fokus på matchen.

Det känns inte som att du påverkas så mycket av de yttre faktorerna och blir lite rädd för att det är mycket supportrar och hög ljudvolym. Är det så?

– Jag försöker att ha minsta möjliga fokus på det. Det är så klart fint att veta när de (supportrarna) är där och det ger en extra boost att ha dem i ryggen som alltid. Egentligen bryr jag mig ingenting om andra lags supportrar. De får säga vad de vill och vi ska bara göra jobbet på planen.

Mest troligt är att det blir en publikfest imorgon med fullsatta läktare. Stora mängder supportrar är dock något som Flataker vant sig vid nu sedan flytten till AIK, samtidigt är han väldigt stolt över att ha fått spela inför närmare 50 000 personer på Strawberry arena.

– Det är stort. Det är sådana ögonblick jag har jobbat för i 15 år nu. Det är klart att man måste ta vara på det och dra nytta av det när man får möjligheten. Jag hade kompisar på kortsidan förra matchen, och det var stort.

”Vi vet att det finns möjligheter till att skapa chanser mot dem”

Hur bra koll har du på Hammarby som ni ska möta nu?

– Vi har analyserat dem lite nu och lagt upp en plan för hur vi ska gå in i matchen. Det handlar om att vara lojal till den och genomföra planen. Om vi börjar att göra andra saker är det lätt hänt att vi inte är elva spelare som gör det tillsammans. Det är klart att det är viktigt och att vi vet att det finns möjligheter till att skapa chanser mot dem.

Hammarby ligger som bekant tvåa i den allsvenska tabellen och på förhand känns hemmalaget som favoriter inför morgondagens derby, såväl sett till tabellplacering som form, men Flataker menar på att Gnaget inte ser sig själva som underdogs.

– Jag vill inte säga att vi är underdogs, men folk på utsidan kanske ser oss som det. De ligger före oss och vi ska bort till deras hemmaplan. Men jag tror att vi måste gå in i matchen med självförtroende och tro på att vi kan ta tre poäng. Om vi går dit och tänker att vi det är kört kommer vi att förlora, vi måste ge allt och vara 100 procent redo.

Om ni vinner på söndag är SM-guldet avgjort och Mjällby vinner. Har du koll på det?

– Ja, men det är inte det vi har fokus på. Vi måste vinna på söndag om vi ska ha chans på tredjeplatsen och Europaspel, det är det vi siktar på. Vi måste ta tre poäng.

Norrmannen medger även att det hade varit kul att se till att rivalens guldchanser är helt borta, men det är inte där fokus främst ligger inför morgondagens drabbning.

– Jo, såklart är det det. Men vi tänker mer på oss själva. Vi ska såklart hindra dem från att ta guld, men vi måste tänka på oss själva.

”Det har varit fint – jag fick ett snabbt besked”

Flataker har precis som ett bra andra AIK-spelare nyligen återvänt till Stockholm efter landslagsuppdrag. Norrmannen fick under den gånga landslagssamlingen debutera för det norska U21-landslaget.

– Det har varit fint. Jag fick ett snabbt besked att jag skulle vara med i U21-landslaget och fick resa med kort varsel. Det var skönt att få vara ett par dagar i värmen för det har börjat bli kallt här i Stockholm. Det var ett fint test mot Spanien som är ett bra lag och man fick en liten pekpinne på var man själv ligger. Det var en fin samling.

Var det första gången du var med i U21-landslaget?

– Det är klart att det är en stor upplevelse. Målet är ju att spela i A-landslaget en dag och en liten tur inom U21 först gör ingenting, avslutar Flataker.