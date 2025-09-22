AIK:s glädjebesked: Salétros med i matchtruppen

John Guidetti, Johan Hove och Mads Thychosen missar matchen mot IFK Norrköping.

Det gör däremot inte lagkapten Anton Salétros – som utgick med skada i den förra omgången.

Detta då landslagsmannen är en del av de svartgulas matchtrupp.

Foto: Bildbyrån

I torsdags sakandes AIK-kaptenen Anton Salétros från lagets träning på Karlberg. Detta då han ådrog sig inre blödning i ryggen i matchen mot Brommapojkarna.

Efter träningen förklarade dock huvudtränare Mikkjal Thomassen att mittfältaren högst troligt skulle vara spelklar till dagens bortamatch mot IFK Norrköping.

– Nej, jag har pratat med Anton och vi är ganska övertygade om att det absolut inte är några problem. Det kommer att förvåna om han inte spelar på måndag, vi förväntar oss att han är i träning på lördag, sade Thomassen.

Idag står det, efter att AIK har släppt sin matchtrupp, klart att Salétros är en av de 20 spelarna som kan komma till spel under måndagskvällen.

Det kommer dock inte John Guidetti, Johan Hove eller Mads Thychosen att göra – då alla saknas i truppen.

20 AIK-spelare har gjort resan till Norrköping för kvällens match mot IFK. pic.twitter.com/GxrhjTxFat — AIK Fotboll (@AIKfotboll) September 22, 2025



