Truppstatus med Thomassen: ”Förvånar mig om han inte spelar”

KARLBERG. I måndags nickade Kevin Filling hem tre poäng för AIK mot BP.

Under torsdagen saknades flera startspelare för den allsvenska trean.

Nu uppdaterar huvudtränare Mikkjal Thomassen kring de frånvarande spelarna.

Foto: Bildbyrån

I måndags spelade AIK mot Brommapojkarna hemma på Strawberry arena – och lyckades till slut få med sig tre poäng efter ett sent avgörande. Det innebär att de svartgula tog in två poäng på andraplacerade Hammarby som kryssade derbyt mot Djurgården.

Frågan är dock hur tuff matchen mot BP var, då flera startspelare inte syntes till under AIK:s torsdagsträning?

Bland annat saknades Taha Ayari under stora delar av passet, och Mads Thychosen under hela träningen.

– Mads fick en smäll på hälsenan i första halvleken mot BP. Vi värderade att han skulle vara inne (i gymmet) idag. Detsamma gäller Taha (Ayari) som fick en lårkaka som var ganska stor. Han tränar imorgon, med säkerhet, säger Thomassen.

En spelare som inte fanns med under måndagens match var Johan Hove, som har gått skadad en tid. Han tränade på egen hand under halva torsdagspasset och närmar sig formen snabbare än väntat.

– Om vi börjar med Johan är han på väg tillbaka från en liten sträckning i vaden. Vi ligger före planen vilket är väldigt positivt och han är ganska nära. Han tränar isolerat med performance och medical, säger Thomassen och berättar om John Guidettis status.

Foto: Bildbyrån.

– John har varit sjuk och har även haft en liten sträckning i vaden. Vi förväntar oss att ha honom i träning om cirka en till två dagar. Det följer den plan vi har lagt för honom.

En spelare som saknades under hela torsdagens träning – och fick utgå efter 72 minuter i måndags – var lagkapten Anton Salétros. Där rör det som om en inre blödning i ryggslutet, meddelar AIK-tränaren.

– Anton fick en smäll. Han landade på ryggen och har fått en blödning. Vi förväntar oss kanske en-två dagar till innan han tränar.

”Övertygade om att det absolut inte är några problem”

Även om Salétros inte väntas träna förrän i helgen menar Thomassen att han sannolikt är att räkna med under måndagens match mot IFK Norrköping.

– Nej, jag har pratat med Anton och vi är ganska övertygade om att det absolut inte är några problem. Det kommer att förvåna om han inte spelar på måndag, vi förväntar oss att han är i träning på lördag.

En spelare som Thomassen räknade med skulle vara tillbaka efter landslagsuppehållet är Victor Andersson – som inte fanns med under torsdagsträningen.

– Vi träffade en platå med honom. Den styrkemässiga utvecklingen han har haft i ljumsken har varit väldigt bra. Sedan träffade vi en platå där vi inte har kunnat få den progression vi velat och det medicinska teamet har värderat att det är för tidigt att starta lagträning. Vi har inte fått den responsen vi trodde, och nu har han varit hos en extern som har gett oss en second opinion. Nu har de lagt en ny plan för honom, och vi får se om en till två veckor hur tidsperspektivet är.

Foto: Bildbyrån.

Martin Ellingsen spelade varken i måndags – eller någon annan match sedan mars 2024. Det kommer han inte heller att göra på ett bra tag, enligt Mikkjal Thomassen.

– Det är ingenting. Han jobbar med att komma bort från den situationen. Han har opererat sig och vi planerar inte med honom i år. Jag har inte koll på mer än att han inte är tillgänglig.

– Jag pratar med honom men det är på en vänskaplig nivå. Det är viktigt att förstå att den som är mest ledsen över situationen är han själv. Det är hans karriär som påverkas väldigt mycket av det. Vårt jobb är att stötta honom, vara här för honom och försöka säkerställa att det finns en bra möjlighet att komma ur det här. Vi har en väldigt fin dialog men det är viktigt för mig att han inte känner någon press. Det kommer inte att bli bra om vi blir frustrerade eller att vi forcerar någonting.

Thomassen får frågan om Ellingsen är i slag för att springa eller endast kör i gymmet.

– Han har varit ute och sprungit men jag har inte full koll på detaljerna. Det är det medicinska teamet som sitter på det men han har varit uppe och sprungit lite. Han har jobbat lite en pool och så vidare. Det har varit en positiv utveckling men om det är nog, det har jag inte full koll på.

Nästa match för Mikkjal Thomassens lag spelas på måndag, då man gästar IFK Norrköping borta. Den har avspark klockan 19.00.