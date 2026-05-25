AIK:s succédrag – Wilson hyllas internationellt
Stanley Wilson har spelat samtliga matcher för AIK den här säsongen.
19-åringen lyfts nu fram som en av de bäst presterande ytterbackarna under 20 år.
Detta enligt statistik från CIES Football Observatory.
AIK kommer närmast från en derbyseger borta mot Hammarby IF. ”Gnaget” vände matchen och vann med 2–1.
En spelare som har fått en annorlunda start på säsongen är Stanley Wilson. 19-åringen var under fjolåret utlånad till Enköpings SK i division ett. Där blev det nio framträdanden och ett mål. Wilson spelade då som mittfältare.
När kenyanen återvände till AIK inför årets säsong har han skolats om till vänsterback. Wilson har inlett säsongen positivt och noterades för en assist senast i derbysegern mot Bajen.
Nu lyfts AIK-försvararen av analysgruppen CIES Football Observatory som en av de bäst presterande ytterbackarna under 20 år den här säsongen. Wilson ligger på en sjätteplats och har högre ”poäng” än Arsenal-talangen Myles Lewis-Skelly.
Top performing U2⃣0⃣ wide backs in 2⃣0⃣2⃣6⃣ as per #CIES score with @impect_official 💪
🥇 #LucaBombino 🇺🇸 78.3 out of 💯
🥈 #ElijahDijkstra 🇳🇱 78.1
🥉 #MontrellCulbreath 🇩🇪 77.6 #Avidc #Chaparro #Wilson #Bais #LewisSkelly #Meghoma #Martes pic.twitter.com/O5EYiHba9h
— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 25, 2026
Stanley Wilsons avtal med AIK sträcker sig till och med 2027.
CIES bedömer prestation utifrån åtta kriterier: Luftförsvar, markförsvar, uppspelsfas, speluppbyggnad, dribblingsspel, chansskapande, avslut, luftanfall
Topp tio ytterbackar 2026 under 20 år, enligt CIES
- Luca Bombino, San Diego FC
- Elijah Dijkstra, AZ
- Montrell Culbreath, Bayer Leverkusen
- Adem Avdic, Röda Stjärnan
- Marcelo Chapparo, Cerro Porteño
- Stanley Wilson, AIK
- Federico Bais, Club Nacional
- Myles Lewis-Skelly, Arsenal
- Jayden Meghoma, Rangers
- Lushendry Martes, Sparta Rotterdam
