Uppgifter: Ramirez kan få sparken – MFF letar ersättare

Miguel Angel Ramirez anställdes som huvudtränare i Malmö FF inför säsongen.

Efter en tuff förlustsvit är spanjorens framtid osäker och klubben letar efter en ersättare, enligt uppgifter.

Malmö FF anställde Miguel Angel Ramirez som ersättare till den förre huvudtränaren Henrik Rydström. Spanjoren har haft en tuff inledning i Skåneklubben.

Förlusten mot Västerås SK, i helgen, blev lagets fjärde i rad och efter matchen visade supportrarna sitt missnöje med burop och visselorkaner på läktaren. MFF har inte förlorat fyra raka matcher sedan säsongen 2008.

Nu rapporterar Sportbladet att Ramirez tid på posten kan bli kortvarig. Enligt tidningen diskuteras tränarens framtid samtidigt som klubben undersöker möjliga ersättare.

Sportbladet skriver vidare att det inte har tagits något beslut än men att det lutar mot ett avsked inom snar framtid.

MFF ligger på tolfte plats med tio inspelade poäng efter nio matcher.