Uppgifter: Tottenham säkrar upp Senesi

Marcos Senesi ser ut att fortsätta sin karriär i Premier League.

Enligt transferuppgifter ska mittbacken vara överens med Tottenham om en övergång efter kontraktsslutet med Bournemouth.

Marcos Senesi har tidigare meddelat att han lämnar Bournemouth när avtalet går ut i slutet av juni. Nu pekar mycket på att nästa klubbadress blir Tottenham.

Transferjournalisten Nicolo Schira rapporterar att den argentinske försvararen är klar för en flytt till Londonklubben. Uppgifterna gör gällande att Senesi ansluter utan övergångssumma och väntas skriva på ett långtidskontrakt som sträcker sig till 2030.

Senesi anslöt till Bournemouth för fyra år sedan och har sedan dess etablerat sig i Premier League. Tidigare i karriären har han representerat Feyenoord samt moderklubben San Lorenzo i hemlandet Argentina.