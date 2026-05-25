Uppgifter: Arsenal och PSG vill värva Álvarez

Julián Álvarezs drar till sig intresse.

Arsenal och Paris Saint-Germain ska vara intresserade, det uppger TEAMtalk.

Foto: Bildbyrån

Julián Álvarezs har gjort en fin säsong i Atlético Madrid men vill nu ta nästa steg i sin karriär. Enligt uppgifter från TEAMtalk har spelarenas representanter sagt till den spanska klubben att Álvarez vill lämna i sommar.

Uppgifterna delger också att Arsenal och Paris Saint-Germain är intresserade av att säkra upp honom. Samtidigt har inte Barcelona heller gett upp hoppet om en värvning.

Julián Álvarez står noterad för åtta mål och fyra assist på 29 matcher denna säsong.