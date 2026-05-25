Polisen: ”Bränder på läktare innebär stora risker”

Med anledning av den senaste tidens ordningsstörningar har polisen gått ut med ett pressmeddelande.

I detta förklarar man att bränder likt den på Gamla Ullevi förra veckan är förenat med ”mycket stor fara”.

– Det är viktigt att alla som besöker matcher ska kunna känna sig trygga – oavsett ålder och vilket lag man håller på, säger Johan Andersson, biträdande chef vid operativa enheten, Noa.

Förra veckans derby mellan Örgryte IS och IFK Göteborg blev ett annorlunda sådant. Detta med anledning av att matchen avbröts efter en brand på läktaren och sköts upp till tisdagen, efter ett matchmöte som varade i över en timme, där det spelades klart inför tomma läktare.

Med anledning av detta har nu polisen gått ut med ett pressmeddelande där de manar till ”en trygg och positiv supporterkultur”.

De skriver bland annat att ”bränder på läktare innebär stora risker” och exemplifierar detta med Göteborgsderbyt förra veckan.

”Att starta en brand med öppen låga på en läktare med många människor är förenat med mycket stor fara”, förklarar polisen i sitt pressmeddelande.

– Fotboll engagerar, förenar och skapar starka känslor. Den passion och stämning som supportrar bidrar med är en viktig del av svensk supporterkultur och uppskattas av både klubbar, spelare och publik. Samtidigt är det viktigt att alla som besöker matcher ska kunna känna sig trygga – oavsett ålder och vilket lag man håller på, förklarar Johan Andersson, biträdande chef vid operativa enheten, Noa i ett uttalande.

Fortsätter att arbeta utifrån tidigare satta riktlinjer

Kring det faktum att det brann på Gamla Ullevis bortasektion förra veckan säger Andersson:

– Vi vet att den stora majoriteten av supportrar vill skapa en positiv atmosfär och stötta sitt lag på ett tryggt sätt. Det är den kraften vi hoppas att fler hjälper till att värna om.

Polisen låter även meddela att man kommer att fortsätta arbeta utifrån den nationella inriktningen man har stakat ut sedan tidigare. Den består av två delar och ser ut som följer.

Det regeringsuppdrag som finns om arbete mot organiserad brottslighet kopplad till fotboll

Det sedan tidigare befintliga arbetet mot ordningsstörningar med exkluderingsstrategin som grund.

Slutligen uppmanar polisen till mer ”dialog och gemensamt ansvar” och skriver att myndigheten inte har ”någon skyldighet att på förhand redovisa vilka åtgärder eller insatser myndigheten kommer att vidta i utförandet av uppdraget att upprätthålla lag och ordning”.