Foto: Bildbyrån

AIK:s svar: Strategin guidar oss i våra beslut

Fredrik de Ron
JULINTERVJUN. En resultatmässig svag höst och en kritiserad tränare.
Inför året 2026 finns det en hel del frågetecken i sjundeplacerade AIK.
– Vi har en tydlig strategi. Den kommer att guida oss i de beslut vi tar, säger klubbdirektör Fredrik Söderberg.

Foto: Bildbyrån

Efter ett snöpligt uttåg i cupgruppspelet i våras startade AIK:s 2025 på topp. Under tränaren Mikkjal Thomassen fick ”Gnaget” full utdelning under inledningen av allsvenskan 2025 och var länge med i den absoluta toppstriden. Sedan vände allt.

Europaspelet gjorde ingen glad, höstsäsongen blev ett fiasko och AIK fick till sist nöja sig med en sjundeplats i tabellen, bakom båda ärkerivalerna Djurgården och Hammarby.

Inför återstarten 2026 är den kritiserade tränaren Thomassens framtid i klubben osäker och enligt Expressen kan den tidigare storspelaren Olof Mellberg vara ett alternativ på tränarposten till nästa år.

Vad tar AIK med sig från 2025? 
– En resultatmässigt bra vår och Kevin Fillings genombrott. Utöver det finns det många lärdomar för AIK att ta med sig in i framtiden, säger Fredrik Söderberg, klubbchef och VD i AIK, till FotbollDirekt.

250915 AIKs Kevin Filling jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Brommapojkarna den 15 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Hur jobbar ni inför 2026? 
– Vi har en tydlig strategi som lanserades i april 2025. Den kommer att guida oss i de beslut vi tar.

Vad är målsättningen med 2026? 
– Att skapa en stabil ekonomi och fullfölja vår strategi.

Vilket är ditt bästa minne från 2025? 
– Premiärträningen och hemmamatchen mot Elfsborg.

