Uppgifter: Olof Mellberg i dialog med AIK

Olof Mellberg finns med på listan över tränarkandidater i AIK.

Den förre BP-tränaren uppges vara i dialog med ”Gnaget”.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

AIK:s tränare Mikkjal Thomassens framtid i klubben har varit oviss. Trots att Thomassen sitter på ett kontrakt över nästa år har det ryktats om ersättare till honom.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att det finns intresse från både danska ligan men även MLS och Ungern för Thomassen.

Nu rapporterar Expressen att AIK är i dialog med en ny tränarkandidat.

Det är Olof Mellberg som ska ha varit i kontrakt med ”Gnaget”. Samtidigt som intresset ska vara konkret för den tidigare BP-tränaren är inget klart ännu.

Olof Mellberg kommer senast från att ha varit huvudtränare i St. Louis City i MLS.