Ali öppnar för förlängning – men lockas av utlandet

AIK:s Abdihakim Ali har ett kontrakt som går ut vid årsskiftet.

Efter förlusten mot Gais pratar mittfältaren om sin framtid.

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Abdihakim Ali har startat 17 allsvenska matcher för AIK i år, men hans kontrakt går ut den 31 december. Förra veckan rapporterade Aftonbladet att MLS-klubbarna Minnesota United och New York Red Bulls är intresserade av den 24-årige mittfältaren.

Efter förlusten med 1–2 borta mot Gais fick Ali frågan om framtiden.

– Just nu ligger mitt fokus fullt ut på AIK och den här matchen, där vi borde ha fått tre poäng, säger han till Fotbollskanalen.

Han vill gärna stanna i klubben.

– Jag har ju varit i AIK sedan jag var ett litet barn, så att förlänga med AIK skulle vara bra.

Samtidigt erkänner han att en flytt utomlands lockar. På frågan om det är lockande svarar han kort:

– Ja, såklart, säger han enligt fotbollskanalen.