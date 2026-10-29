Uppgifter: MLS-klubbar vill värva Abdihakim Ali

AIK:s Abdihakim Ali har ett kontrakt som går ut.

Enligt uppgifter är flera klubbar i MLS intresserade av mittfältaren.

Bland dem finns Minnesota United och New York Red Bulls.

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Abdihakim Ali var skadad en del förra året, men i år har han kommit tillbaka och tagit en ordinarie plats i AIK. Den 24-årige mittfältaren har gjort ett mål och tre assist i årets allsvenska.

Hans kontrakt går dock ut, och klubben och spelaren har ännu inte kommit överens om något nytt avtal. För någon vecka sedan sa sportchefen Miika Takkula att förhandlingarna pågick.

– Självklart är jag positiv. Vi får se hur det går, men förhoppningsvis löser det sig, sa han till Aftonbladet.

Nu kan det i stället bli en flytt till Nordamerika. Enligt Aftonbladet har flera utländska klubbar visat intresse, däribland Minnesota United och New York Red Bulls i MLS. Alis framtid väntas avgöras inom de närmaste veckorna.

Totalt har Ali spelat 63 matcher för AIK och gjort fyra mål och fyra assist.