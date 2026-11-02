Gais tog andra raka segern – AIK föll på Ullevi

Gais vann med 2–1 mot AIK på Gamla Ullevi.

Max Andersson och Rasmus Niklasson Petrović gjorde målen.

Därmed skiljer bara en poäng mellan lagen.

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AIK låg åtta med 38 poäng och Gais tia med 34 poäng inför matchen. Gais kom från en seger med 1–0 borta mot Kalmar, medan AIK senast spelade 2–2 hemma mot Elfsborg. Lagen hade mötts två gånger tidigare i år: Gais vann med 3–2 i Svenska cupen i mars och AIK med 2–0 i allsvenskan i juli.

Gais hade mest av spelet under den första halvtimmen och pressade AIK högt, men båda lagen skapade chanser. Diogo Tomás tvingade Krasniqi till en räddning med en nick, och i andra änden försökte Nikola Vasić överlista Kristoffer Nordfeldt med ett distansskott som gick strax över.

Cirka 10 minuter innan första halvlekens slut gav Max Andersson gav sedan hemmalaget ledningen efter en snabb omställning. Det var hans fjärde ligamål för säsongen.

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Efter ännu en snabb omställning ökade Rasmus Niklasson Petrović på till 2–0 tidigt i den andra halvleken, framspelad av Milovanović.

Niklasson Petrović hade dock tur som fick stanna kvar på planen. Han fällde Thychosen precis utanför straffområdet, men fick inget kort trots att han redan var varnad.

– Han borde ha fått ett rött kort, eftersom han redan hade ett gult kort från första halvlek, sa TV4:s expert Simon Thern under matchsändningen.

Även Mads Thychosen, som blev fälld i situationen, var kritisk mot domaren.

– Jag tycker att det är solklart rött kort, det är ett andra gult han ska ha. Så jag tycker det är dåligt av domaren, sa han till TV4 efter matchen.

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Axel Kouame reducerade sedan för AIK med en chip över Krasniqi, framspelad av inhopparen Lucas Assadi.

Under de sex tilläggsminuterna jagade AIK en kvittering. Carlstrand dribblade sig förbi Gais mittfält och spelade fram Kouame, men skottet gick strax utanför stolpen.

Det blev inga fler chanser för AIK, och Gais tog tre poäng och sin andra raka seger.

Därmed har Gais 37 poäng, bara en poäng bakom AIK med tre omgångar kvar.

Se startelvorna här: Så startar Gais och AIK