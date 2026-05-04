STOCKHOLM. August Priske var på plats för att se Djurgården mot Blåvitt.

Då firade Patric Åslund sitt första mål med att kopiera Birmingham-anfallarens målgest som liknar tecknet för att tjäna pengar.

– Alla gillar väl pengar, speciellt Priske tror jag, säger Åslund till FD med ett leende.

Djurgården hade fram till kvällens möte mot IFK Göteborg haft problem med målskyttet.

Men med August Priske på finbesök blev det islossning.

Djurgården vann med 6-0 i en total förnedring inför drygt 20 000 åskådare.

Patric Åslund blev tvåmålsskytt och är därmed laget näst bästa målskytt så här långt i årets allsvenka.

– Kul att få göra mål, men det var hela lagets prestation detta, säger Åslund som vid första fullträffen firade med ”tjäna pengar”-tecken med fingrarna.

– Priske var ju på läktaren så det första som kom upp i huvudet var att ta hans målgest dagen till ära.

Priskes reaktion: ”Tyckte det var roligt”

Åslund är dock inte säker på vad den betyder.

– Priske har aldrig nämnt det, han har hållit det för sig själv. Men det kanske har något med pengar att göra, jag vet inte.

Han gillar pengar eller?

– Det gör väl alla, men speciellt Priske tror jag, säger Åslund leendes.

Vad tyckte han om att du körde hans målgest?

– Han tyckte det var roligt, men vi ska snacka mer i kväll då vi ska ut och käka med laget.

Priske ska med?

– Så klart! Han har precis gått på ledighet, avslutar Åslund om fjolårets allsvenska skyttekung som i vintras såldes till Birmingham för stora pengar vars säsong i Championship precis tog slut.