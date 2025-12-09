Allsvenskan tappar storsponsor – i diskussioner med flera alternativ

Sedan 2020 har Unibet varit huvudsponsor till allsvenskan och superettan. Nu ser det ut att bli en ändring på det.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer optionen om ytterligare sex år på kontraktet inte att aktiveras.

Sef för samtidigt diskussioner med flera olika alternativ som ny sponsor.

Foto: Bildbyrån

Samarbetet mellan Svensk Elitfotboll, intresseorganisationen för klubbarna i allsvenskan och superettan, och spel- och bettingföretaget Unibet har pågått sedan den 1 januari 2020, då avtalet med den dåvarande huvudsponsorn Svenska Spel gick ut. Då skrevs avtalet över sex år, med en option om en förlängning på sex nya år, till ett värde på 900 miljoner kronor (1,8 miljarder om optionen utnyttjades).

Nu går det initiala sponsoravtalet mellan parterna ut och Sef har tidigare bekräftat att optionen om förlängning inte kommer att aktiveras. Enligt både Expressen och Fotbollskanalen har Sef i stället fått ett anbud från Unibet som är klart sämre än det initiala avtalet. Ersättningen för avtalets sista år, 2025, uppges uppgå till omkring 160 miljoner kronor, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Nya ägaren vill inte förlänga

Fram tills i fjol ägdes Unibet av svenskgrundade Kindred Group, men i oktober 2024 köptes företaget upp av den franska koncernen FDJ United. Enligt FotbollDirekts uppgifter är den nya ägargruppens strategi inte att arbeta med fotbollen på samma sätt som Kindred Group tidigare gjort, och FDJ United uppges inte intresserat av att fortsätta samarbetet i dess nuvarande form.

Däremot återstår det att se om ett nytt avtal kan förhandlas fram mellan parterna.

– Eftersom att det är en pågående diskussion vill jag inte kommentera det, säger Jens T Andersson, ordförande i Sef, till FotbollDirekt.

”Diskussioner med flera aktörer”

Nu sitter Svensk Elitfotboll i diskussioner med flera olika parter som tänkbara nya sponsorer. Fotbollskanalen har tidigare rapporterat att Turkish Airlines är ett av alternativen, men enligt FotbollDirekts uppgifter ser det inte ut att bli ett samarbete med flygbolaget.

Jens T Andersson. Foto: Bildbyrån

Ett annat alternativ som uppges vara aktuellt är det grekiska spelbolaget Betano. Bolaget, som sedan tidigare sponsrar storklubbar som Aston Villa i Premier League och Sporting, Benfica och Porto i Portugal, samt Uefa Europa League och Conference League, saknar dock spellicens i Sverige och en lösning mellan parterna uppges inte vara trolig.

– Diskussioner pågår med flera aktörer, det är det jag kan säga, säger Jens T Andersson.

– Jag kommer inte kommentera några specifika bolag, fortsätter Sef-ordföranden.