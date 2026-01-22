Älskar den nya titeln – vill stoppa fler försäljningar 

Mjällby har följt upp SM-guldet genom titeln årets lag på gårdagskvällens idrottsgala i Stockholm.

Sportchef Hasse Larsson håller inte igen med stora känslor, samtidigt som han drar en skarp linje i pågående transferfönster.

– Vi är jättestolta …otroligt stolta…men nu måste vi snabbt blicka framåt och ska inte sälja fler spelare, säger Larsson till FotbollDirekt.

Vilket år för Mjällby som verkligen har byggt på allsvenska historieböcker rejält. Vi har fått se de mest sensationella svenska mästarna i modern tid och efter gårdagens pris på Idrottsgalan så är känslorna där efter från högsta ort i Blekinge-klubben.

– Det är stort och vi är otroligt stolta men nu måste vi snabbt gå vidare, säger han till FotbollDirekt och förtydligar:

– Det är farligt att vila för länge i framgångar. Ja, jag borde nog njuta mer men i den här branschen är det svårt.

Ni har skrivit ett större stycke svensk fotbollshistoria. Har du på riktigt tagit in allt?

– Jag har nog inte det även om jag så klart fattar så stort det är. Jag har sedan ganska länge sett framåt, gamla meriter hjälper oss helt enkelt inte nästa säsong.

Vad har du själv för beundran när det gäller konkurrenter och mästarupplagor?

– Det finns ju några stycken men kanske som mest IFK Göteborgs framgångar på 80- talet och alla titlar och otroliga framgångarna i Europa.

Hur ser du nu på transferfönstret som pågår – är det svårare än du föreställt dig att hålla ihop en mästarupplaga?

– Det är ett svårt arbete och vi har släppt Noel (Törnqvist) och Herman (Johansson) och troligen försvinner Manneh men sedan ska vi inte sälja fler spelare.

Enough is enough?

– Ja, vi har ju spelare under kontrakt och kontrakt finns ju av en anledning och det är inte så illa att spela i en mästarklubb som ska spela i Champions League i alla fall fram till sommaren.

Hur ser du på uppgifterna om Abdullah Iqbal ?

– Att det verkligen inte stämmer. Det är en bra kille och inga problem.