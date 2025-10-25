Antonsson om framtiden i IFK Värnamo: ”Respekterar det”

Marcus Antonsson återvände till IFK Värnamo i somras efter spel i Saudiarabien och Australien.

Nu står det klart att smålänningarna spelar i superettan nästa säsong, men anfallaren ser ut att följa med laget ner.

– Jag har skrivit på ett långt kontrakt och respekterar det, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Utlandsproffs i Leeds och Blackburn efter målsuccén i Kalmar FF 2015-2016, därefter firad målkung i Malmö FF med avgörande mål i Istanbul mot Besiktas i Europa League.

På ålderns höst blev det sedan spel i både Saudiarabien och Australien. I Saudi spelade Antonsson mot Cristiano Ronaldo, i Australien var han lagkamrat med Juan Mata.

Men så i somras återvände Antonsson till svensk fotboll och IFK Värnamo – klubben som han 2022 gjorde 20 allsvenska mål för vilket gav honom en andraplats i skytteligan.

Den här sejouren har hittills inte varit lika lyckad. Visserligen fyra mål sedan ankomsten i juli, men i förra omgången stod det klart att IFK Värnamo ramlar ur allsvenskan och för första gången sedan 2021 spelar laget i superettan nästa säsong.

Tre omgångar återstår och närmast väntar Djurgården på bortaplan under lördagen, men ska man tro Marcus Antonsson kommer Värnamo inte avsluta säsongen med vänsterhanden.

– Vi har ett ansvar att göra vårt bästa gentemot alla andra lagen, försäkrar Antonsson som sitter på ytterligare tre år med småländska klubben efter den gångna säsongen.

Vill inte svika efter degraderingen: ”Jag kommer vara lojal”

Därmed siktar han på att följa med laget ner till superettan.

– Jag har ju skrivit på ett avtal på tre och ett halvt år och jag respekterar det. Sedan vet man aldrig vad som händer, säger Antonsson och fortsätter:

– Min inställning är att jag skrivit på ett kontrakt och att jag kommer vara lojal. Vi får se vad som händer framöver, allt kan hända men det som gäller är att jag har kontrakt.

Antonsson är inne på sina sista år som fotbollsspelare då han fyller 35 år till våren. En betydligt yngre spelare som visat framfötterna rejält i årets Värnamo trots degraderingen är Elfsborgslånet Rufai Mohammed, som Boråsklubben siktar på göra en rekordaffär med.

Mittbacken, blott 19 år gammal, har imponerat stort på Antonsson också.

– Han har en otrolig högstanivå. Det finns saker han kan slipa på, han är opolerad och ung. Men han har fått stort förtroende och har en otrolig höjd i sitt spel. Dessutom har han ett jäkla distansskott, det såg vi både mot AIK i allsvenskan och mot Molde i en träningsmatch. Sedan har vi på träning fått hämta en del bollar från honom i skogen också, avslutar Antonsson och skrattar.

