Megahyllningen: ”Längre fram än Odilon i Hammarby”

Trots degraderingen har Rufai Mohammed imponerat med sin fysik i IFK Värnamos försvar.

Även om lagkamrat Simon Thern menar att ghananen fortfarande är rätt opolerad anser veteranen att Mohammed kan gå hur långt som helst.

– Han är längre fram än vad Odilon var när han var i Hammarby, och det har ju gått rätt bra för Odilon, säger Thern om Atalanta-spelaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo bortaspelar mot Djurgården under lördagen – och smålänningarna har inte längre något att spela för. I senaste omgången blev biljetten till superettan ett faktum efter 1-1 hemma mot Brommapojkarna.

Nu är bara Rufai Mohammed på lån från Elfsborg, men även som kontrakterad av Värnamo hade han med största sannolikhet inte följt med till superettan. Elfsborg siktar nämligen på att göra en rekordaffär med sin diamant till mittback och spelarens agent Patrick Mörk har jämfört Mohammed med namn som Atalantas Odilon Kossounou och Manchester Citys Juma Bah – på lån hos Ligue 1-klubben Nice.

Men Simon Thern, lagkamrat med Mohammed i Värnamo, såg Odilon i Hammarby våren 2019 när Thern spelade i IFK Norrköping. Trots att ivorianen såldes till Club Brugge för över 40 miljoner kronor efter bara ett par matcher i grönvitt tycker Thern att Mohammed ser vassare ut än Odilon i allsvenskan för sex år sedan.

– Rufai är lite längre fram. Dealen med Odilon utomlands kändes ju klar redan innan han kom till Hammarby, säger Thern till FD och skrattar innan han fortsätter:

– På mig övertygade inte Odilon i allsvenskan, men spelarna med de här fysiska attributen… får du det andra också så blir det en topp 5-liga.

”Som en bläckfisk – men kan inte bara flyga efter bollen”

Odilon blev senare mästare i Bundesliga med Bayer Leverkusen och huserar nu alltså i Serie A hos Atalanta.

– Ja, det har ju gått rätt bra för honom. Nu såg jag inte Odilon i träning här i Sverige, men jag rankar Rufai snäppet högre jämfört med Odilons tid här.

Thern menar dock att Rufai Mohammed ännu är en aning opolerad i sitt spel.

– Han har ju extrema egenskaper med sin längd och styrka. Han är lite som en bläckfisk när man kommer nära honom, men han har också mycket att jobba på. Vi har släppt in mycket mål och han har spelat de flesta matcherna. Han kan inte bara flyga efter bollen utan måste också lära sig att se var bollen kommer att hamna. Mer smartness och bättre positionsspel, uppmanar Thern.