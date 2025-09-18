Arbnor Mucolli, 26, dras med en skada.

Enligt Expressen är ”Blåvitt”-stjärnans säsong över.

– Det får vi nog räkna med, säger IFK Göteborgs tränare Joachim Björklund till tidningen.

Foto: Bildbyrån

Det var i augusti i fjol som IFK Göteborg-spelaren Arbnor Mucolli skadade korsbandet i en match mot IFK Värnamo. Sedan dess har den danska yttern inte gjort en tävlingsminut för ”Blåvitt”.

Tidigare i somras var 26-åringen tillbaka i träning på Kamratgården i Göteborg, men Mucolli deltog inte fullt ut i IFK Göteborgs träningspass. Under den senaste tiden har spelaren dock varit frånvarande från ”Blåvitts” träningspass efter ett bakslag i rehabiliteringen, enligt Expressen. Mucolli har i stället spenderat sin tid i gymmet.

Med sju omgångar kvar av allsvenskan 2025 verkar Arbnor Mucollis säsong vara över.

– Det får vi nog räkna med, säger IFK Göteborg-tränaren Joachim Björklund till Expressen.

Arbnor Mucolli har totalt gjort 10 mål och en assist på 33 matcher för IFK Göteborg. ”Blåvitt” tar emot Brommapojkarna på söndag den 21 september.