Arbnor Mucolli, 26, dras med en skada.
Enligt Expressen är ”Blåvitt”-stjärnans säsong över.
– Det får vi nog räkna med, säger IFK Göteborgs tränare Joachim Björklund till tidningen.
Det var i augusti i fjol som IFK Göteborg-spelaren Arbnor Mucolli skadade korsbandet i en match mot IFK Värnamo. Sedan dess har den danska yttern inte gjort en tävlingsminut för ”Blåvitt”.
Tidigare i somras var 26-åringen tillbaka i träning på Kamratgården i Göteborg, men Mucolli deltog inte fullt ut i IFK Göteborgs träningspass. Under den senaste tiden har spelaren dock varit frånvarande från ”Blåvitts” träningspass efter ett bakslag i rehabiliteringen, enligt Expressen. Mucolli har i stället spenderat sin tid i gymmet.
Med sju omgångar kvar av allsvenskan 2025 verkar Arbnor Mucollis säsong vara över.
– Det får vi nog räkna med, säger IFK Göteborg-tränaren Joachim Björklund till Expressen.
Arbnor Mucolli har totalt gjort 10 mål och en assist på 33 matcher för IFK Göteborg. ”Blåvitt” tar emot Brommapojkarna på söndag den 21 september.
