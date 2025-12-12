Ärliga orden om stjärnan: ”Inte ekonomiskt realistiskt”

Han lämnade Hammarby efter 2022 års allsvenska.

Sedan dess har Darijan Bojanic huserat i Sydkorea – och någon återkomst till grönvitt ser inte ut att vara aktuell för närvarande.

Foto: Bildbyrån

Darijan Bojanic har svårt att en ordinarie plats i sydkoreanska Ulsan och har bara startat vid ett fåtal tillfällen denna höst.

Men trots det och att han även flera gånger sedan han lämnade Hammarby har gjorts aktuell – så är en hemkomst inte möjlig.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har enligt FotbollDirekts uppgifter haft kontakt med Bojanic men har insett att det inte är genomförbart just nu.

– Nej, det är inte ekonomiskt realistiskt i vinter och sommaren är nog tyvärr också tveksamt, säger sportchef Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.

Bojanic har i klartext helt enkelt för stora pengar att förlora på att komma hem. Sportbladet hade i somras uppgifter om att årslönen är 15 miljoner kronor.