Uppgifter: Aston Villas plan för Morgan Rogers

Morgan Rogers är en av de hetaste spelarna i England just nu.

Trots ett stort intresse från andra klubbar har Aston Villa bestämt sig.

Man kommer inte att sälja 23-åringen, enligt uppgifter.

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Efter en säsong med 14 mål och 12 assist på 55 matcher för Aston Villa har Morgan Rogers, 23, dragit till sig ett stort intresse.

En av klubbarna det har skrivits mest om den senaste tiden är Premier League-vinnarna Arsenal – som enligt tidigare uppgifter jagar den engelska landslagsmannen.

Då gjorde uppgifter från TalkSport gällande att guldtränaren Mikel Arteta var mycket förtjust i Rogers att han själv inlett ett försök att värva 23-åringen.

Det kommer dock inte att bli av.

Lyssnar man till The Telegraph har Birmingham-klubben tagit ett beslut kring sin stjärna. Man kommer inte att sälja honom under sommarens transferfönster trots ett stort intresse från en hel rad klubbar.

Således ser Rogers ut att bli kvar och fortsätta fullfölja det kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2031.