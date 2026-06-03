Hoppas på uppryckning i VM-genrepet: ”Krävs mer av oss”

OSLO. Det gick inte Sveriges väg mot Norge.

Nu hoppas Gustaf Lagerbielke på en rejäl uppryckning i genrepet mot Grekland.

– Det krävs ännu mer av oss sett till relationer, hur vi kommunicerar och hur vi kan göra det bättre, säger mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Lagerbielke spelade 45 minuter i träningsmatchen mot Norge – och fick se Jacob Widell Zetterström släppa in tre mål.

Efter debaclet i Oslo var det en nedstämd, men samlad, mittback som mötte upp media.

– Tuff match och ett tufft resultat. Norge är ett väldigt bra landslag och det blir tydligt att de straffar oss när vi inte gör saker tillräckligt bra. Vi får titta på det och lära oss av det, sade han efter matchen.

När domaren blåste för halvtid var det ett sargat ”Blågult” som tog sig in till omklädningsrummet på Ullevaal. Däremot finns det mycket att lära av sina misstag, menar Braga-spelaren.

– Det är frustrerat men den främsta känslan är att vi måste lära oss och bli bättre. Det finns inget bättre tillfälle att göra det än på planen. Det krävs ännu mer av oss sett till relationer, hur vi kommunicerar och hur vi kan göra det bättre även om det är skarpt läge mitt i en match.

Lyfter vikten av långa VM-samlingen: ”Har en hel del träningar i USA”

Innan avresan till Dallas, USA, väntar en sista träningsmatch för Sverige. Detta då man tar emot Grekland på Nationalarenan i Solna under torsdagen. Då hoppas Lagerbielke få se…

– Lite mer tålamod, både i anfall och försvar. Det är väl i stora drag det men vi kommer också att kolla på klipp och finslipa de detaljer som krävs.

Känslan inför VM-turneringen kan omöjligt ha blivit bättre efter 3-1-förlusten mot Norge. Däremot finns det mycket att jobba på för ett fortsatt ”nytt” landslag under Graham Potter.

– Det är viktigt men samtidigt har vi Greklandsmatchen men också en hel del träningar i USA och innan – nästan mer än vad vi har haft hittills med Graham och gänget. Vi jobbar stenhårt varje dag för att bli så bra som möjligt. Det positiva är att det finns mycket att lära i en sådan match, avslutar han.

Matchen mellan Sverige och Grekland har avspark klockan 19.00 på torsdag.